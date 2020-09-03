РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Свыше 1,5 тысячи человек приняли участие в акции «Диктант Победы» на площадке в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, это стало рекордом России, сообщил советник губернатора Московской области в ранге министра, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Акцию «Диктант Победы» провели в Подмосковье, в том числе и Красногорске, в четверг. Крупнейшую площадку в регионе организовали в международном выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«Сегодня в «Крокус Экспо» написали диктант 1 583 человека. Это самый массовый диктант, который состоялся на территории России. Зафиксирован рекорд России», - сообщил Коган.

Он отметил, что акция посвящена 75-летию Великой Победы. Несмотря на массовость, диктант прошел с соблюдением всех норм и правил, предписанных Роспотребнадзором.

«В Подмосковье более 1 тысячи площадок. Более 85 тысяч участников в регионе написали «Диктант Победы». Мы вспомнили сегодня всех своих предков. Это «Бессмертный полк», выраженный в диктанте. Большое спасибо всем, кто задумал эту акцию, и участникам за то, что мы ее реализовали», - подчеркнул Коган.

Коган поделился, что он и сам написал «Диктант Победы» на площадке в «Крокус Экспо».

«Мне кажется, был достаточно высокий уровень вопросов. Могу сказать, что из 25 вопросов мне удалось осилить 17 или 18», - отметил Коган.