РИАМО - 3 сен. Избирательная система Московской области готова к выборам в сентябре на 99%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Всего в единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. И 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

«В настоящий момент с уверенностью можно сказать, что избирательная система Московской области и избирательные комиссии на 99% готовы к организации процесса», - сказал Березкин.

Он отметил, что на сегодняшний день поступило 54 жалобы. При этом в семи муниципальных образованиях досрочное голосование начнется уже 11 сентября.