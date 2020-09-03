РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 сен. В городском округе Домодедово прошла Всероссийская акция «Диктант Победы», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Всего в Домодедове организовали 27 площадок, на которых жители могли принять участие в диктанте. Это школы округа, а также историко-художественный музей.

«У нас в школе универсальный профиль и расширенное изучение истории, обществознания и математики. Кроме того, в этом году 75 лет Победы. У нас бывший директор Тихонов Петр Александрович - участник Великой Отечественной войны. Ему сейчас 98 лет. Мы гордимся, что ветеран, участник войны был нашим директором», - рассказала директор Востряковской СОШ №2 Надежда Гудкова.

Она также отметила, что «Диктант Победы» - это очень важное мероприятие, тем более в памятный год, а также добавила, что на базе Востряковской СОШ №2 диктант написали 35 человек.