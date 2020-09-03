РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 сен. В четверг в городском округе Щелково в 26 школах прошла акция «Диктант Победы», участие в ней принял глава округа Андрей Булгаков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
Глава округа написал диктант в школе №28 в деревне Огуднево.
«Акция «Диктант Победы» проходит при поддержке всероссийской партии «Единая Россия» и министерства обороны РФ. Принять участие в ней могут все желающие - от старшеклассников до учителей и жителей округа», - сказал исполнительный секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Пирогов.
Он добавил, что на территории округа было 28 площадок, 26 в школах и две на базе воинских частей. В четверг в округе диктант написали более 1,5 тысячи человек.
В этом году к акции «Диктант Победы» присоединится более 35 стран, организовано свыше 6,5 тысячи площадок. Также участие в акции можно было принять в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.
«Диктант Победы» проходил в формате теста: в течение 45 минут экзаменуемые письменно отвечали на 25 вопросов. Из них 20 на общее знание истории Великой Отечественной войны, еще пять вопросов касались региональной военной тематики.
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