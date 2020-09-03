РИАМО - 3 сен. В Ивантеевскую больницу поступила женщина, которая занималась самолечением герпетического кератита, после чего ее зрение начало стремительно ухудшаться, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

У пациентки были симптомы: больно моргать, зуд в глазах, ухудшение зрения. Самолечение привело к 50% потере зрения, отеку и воспалением роговицы в виде «веточки дерева».

«Герпетический кератит – это острое вирусное заболевание, которое поражает глазное яблоко и веки. Основной причиной возникновения герпетического кератита глаза является заражение вирусом герпеса», — сказал заведующий офтальмологическим отделением Сергей Горбунов.

Несвоевременное или неправильное лечение герпетического кератита может увеличить количество рецидивов и вызвать ряд осложнений, которые нанесут непоправимый вред здоровью.

Врачи провели противовирусную и антибактериальную терапию, благодаря этому инфильтрат – скопление элементов клеток лимфы и крови – был локализован и со временем рассосался. Функции зрения восстановлены.

Женщина выписана под наблюдение офтальмолога поликлиники.