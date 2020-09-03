РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Заместитель министра благоустройства Московской области Алексей Беловодов написал «Диктант Победы» на центральной площадке в Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в четверг в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». «Диктант Победы» проводился по инициативе партии и включен в перечень​ основных мероприятий, приуроченных к году памяти и славы.​ В диктанте приняли участие Беловодов, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.

«Я пишу впервые, волнения у меня нет. Диктант - это возможность подумать о победах нашего народа и о победе Великой Отечественной войны. Вся история нашей страны говорит о том, что мы мирные люди, но мы всегда готовы дать отпор. Я к диктанту всегда готов, у меня отец - участник войны. 3 сентября отец воспринимал как праздник, потому что это день победы над Японией», - сказал Беловодов.

Глава Люберец отметил, что любой экзамен, диктант - это некое волнение.

«Неизвестно, какие вопросы, что будет, и как напишешь, но понятно, что все это связано с Днем Победы», - сказал глава.

В городском округе Люберцы определены 45 площадок для проведения исторического теста. Центральной площадкой для диктанта стала МУК «Музейно-выставочный комплекс». Исторический тест для каждого участника был индивидуальным с указанием персонального кода, который присваивается в результате регистрации.

Тестирование представляет собой​ ​ перечень из 25 вопросов, 20 из которых – по общей истории Великой Отечественной войны, пять – о местных военных событиях нашего региона.