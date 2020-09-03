РИАМО - 3 сен. Жители семи муниципалитетов Подмосковья смогут проголосовать на выборах в советы депутатов городских округов в участковых избирательных комиссиях в течение 11, 12 и 13 сентября, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В единый день голосования, 13 сентября, в Подмосковье пройдут выборы муниципальных депутатов в 18 городских округах. Досрочное голосование проходит в ТИКах по 10 сентября. На выборах в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе голосование в УИКах продлится с 11 по 13 сентября.

«Ряд территорий, особенно те территории, которые проводят основные, большие выборы, такие территории, как Балашиха - они используют форму по аналогии с голосованием по поправкам к Конституции - досрочное голосование 11 и 12 сентября, а также придомовое голосование», - сказал Березкин.

Он отметил, что придомовое голосование будут организовывать в тех местах, где это необходимо. Всего планируется задействовать около 10 придомовых территорий.

«Мы будем организовывать видеонаблюдение, в том числе и в период ночного хранения бюллетеней», - добавил Березкин.

Для обеспечения безопасности выборов 11 и 12 сентября будут задействованы более 1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

В сентябре в Московской области проведут 18 избирательных кампаний, в том числе в семи муниципалитетах состоятся основные выборы, еще в 11 — дополнительные. Для участия в выборах в Подмосковье зарегистрировано 672 кандидата. Всего в регионе будут избраны 183 депутата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.