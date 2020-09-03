РИАМО - 3 сен. На территории Московской области в текущем году ремонтируется свыше 2 тысяч километров автомобильных дорог, сообщил журналистам начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.
Он отметил, что при ремонте дорог специалисты делают упор на обеспечение безопасности водителей и пешеходов.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что на территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
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