РИАМО - 3 сен. На территории Московской области в текущем году ремонтируется свыше 2 тысяч километров автомобильных дорог, сообщил журналистам начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

«Это очень большой объем. Мы в топ-3 лидеров в стране по объемам ремонта и входим в топ-10 регионов по темпам проведения работ», – сказал Щулепников.

Он отметил, что при ремонте дорог специалисты делают упор на обеспечение безопасности водителей и пешеходов.​

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что на территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».