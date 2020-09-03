РИАМО - 3 сен. Более 1,2 тысячи отремонтированных дорог Подмосковья было проверено специалистами ГУП Московской области «Лабрадор», сообщил журналистам директор организации Антон Батаев.

«На сегодняшний день предприятием проверено уже более 1,2 тысячи автомобильных дорог, что составляет около 70% от общего плана ремонта дорог на год», - сказал Батаев.

Он отметил, что специалистами было выявлено порядка 7% брака.

«Стоит отметить, что на региональных дорогах брак чуть ниже, составляет менее 5%», - добавил Батаев.

Бракованные образцы подлежат замене и восстановлению за счет подрядной компании.

На территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».