РИАМО - 3 сен. Более 1,2 тысячи отремонтированных дорог Подмосковья было проверено специалистами ГУП Московской области «Лабрадор», сообщил журналистам директор организации Антон Батаев.
Он отметил, что специалистами было выявлено порядка 7% брака.
«Стоит отметить, что на региональных дорогах брак чуть ниже, составляет менее 5%», - добавил Батаев.
Бракованные образцы подлежат замене и восстановлению за счет подрядной компании.
На территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
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