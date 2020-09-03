РИАМО - 3 сен. Более 300 участковых избирательных комиссий будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), на остальных участках будут применяться QR-коды, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

КОИБы установят в Балашихе, Дмитрове и Подольске, всего - на 302 УИКах.

«Мы будем применять КОИБы, практически 50 на 50 обеспечиваем комиссии, особенно самые большие городские округа. QR-код будет применяться во всех остальных муниципальных образованиях», - сказал Березкин.

Он отметил, что также на избирательных участках организовано видеонаблюдение.

На выборах в Подмосковье 13 сентября будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.