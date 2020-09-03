РИАМО - 3 сен. Более 250 человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах в советы депутатов подмосковных округов, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Со 2 по 10 сентября проходит досрочное голосование. На сегодняшний день проголосовали 257 избирателей. Это связано с их отсутствием в день голосования на территории», - сказал Березкин.

Он отметил, что для досрочного волеизъявления избиратели должны подтвердить свое отсутствие в округе в единый день голосования. Подтвердить это можно билетами, справками и другими документами.

В единый день голосования, 13 сентября, в Подмосковье пройдут выборы муниципальных депутатов в 18 городских округах. По итогам выборов сформируют новые советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитровского округа, Подольска, Фрязина, Электростали и Молодежного. Всего в этих муниципалитетах заместят 170 депутатских мандатов.

Кроме того, 13 депутатов изберут на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

Для участия в выборах 13 сентября зарегистрировано 672 кандидата. Всего будут избраны 183 депутата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.