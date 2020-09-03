РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. С 1 сентября все учащиеся начальных классов городского округа Люберцы обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщила начальник управления образованием Виктория Бунтина.

«Всего в этом году в округе - 16 594 учащихся младших классов. Тех, кто учится в первую смену, обеспечивают бесплатными горячими завтраками, учащихся второй смены - полдниками», - подчеркнула Бунтина.

Она уточнила, что в каждой школе есть 10-дневное меню, согласованное с территориальным отделом Роспотребнадзора. Приготовление питания осуществляется в соответствии с технологическими картами в школьных столовых. Завтрак дети получают в обеденных залах с обязательным соблюдением санитарной дистанции и всех норм безопасности.

Федеральный закон об обеспечении учащихся начальной школы горячим питанием вступил в силу с 1 сентября 2020 года. Согласно документу, в новом учебном году школьников должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день.