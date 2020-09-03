РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В четверг глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в траурном митинге «Это забыть нельзя», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, он прошел в школе №47 в Малаховке, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«1 сентября 2004 навсегда останется в памяти нашей страны, этот день вписан в историю черными буквами. Весь мир содрогнулся от страшной трагедии, которая произошла 16 лет назад в Беслане. Во время линейки в школу ворвались боевики. Трое суток более тысячи человек были в плену у террористов в начиненном взрывчаткой спортивном зале, без еды и воды», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 - дети. Среди тех, кто освобождал заложников, были и жители Московской области.

«Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем всех погибших в результате терактов. Невинных жертв, чьи жизни оборвались так внезапно и так жестоко. Беслан всегда в наших сердцах... Вечная память ушедшим», - отметил глава.

В этот день памятные линейки и патриотические уроки проходят во всех образовательных учреждениях городского округа Люберцы.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Каждый год в этот день ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетают белые шары, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.