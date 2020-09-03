РИАМО - 3 сен. В Московской области продлили до 5 сентября «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за высокой пожароопасности в городских округах Шатура и Кашира будет действовать до 02:00 5 сентября. Из-за сильного ветра в столице и области «желтый» уровень объявлен с 09:00 3 сентября до 12:00 4 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Смоленской и Тульской областей Центрального федерального округа.

На территории Курской, Белгородской и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности.

В пятницу днем в Московском регионе ожидается облачность без осадков. Температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.