РИАМО - 3 сен. В День солидарности в борьбе с терроризмом москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке, который унес жизни 130 человек, передает корреспондент РИАМО.

Неравнодушные люди возложили цветы к памятнику жертвам теракта. В мероприятии приняла участие председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

«3 сентября - это траурный день для всей нашей страны. Бегут мурашки, настолько это страшно и сколько горя перенесли эти люди. Но самое главное - это то, что когда случались такие события, все помогали друг другу, люди объединялись. В память о погибших, мы с вами просто обязаны хранить это мирное небо, это мир, наш с вами город», - сказала Драгунова.

Трагедия в театральном центре на Дубровке произошла 23 октября 2002 года. В этот день группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. В течение трех суток боевики удерживали заложников в здании. 26 октября был проведен штурм здания: террористы были уничтожены, а заложники освобождены. По официальным данным, в результате теракта погибли 130 заложников.