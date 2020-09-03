РИАМО - 3 сен. Выборы в Подмосковье 13 сентября пройдут более чем для 1 миллиона избирателей, будет выбрано более 180 членов муниципальных советов депутатов, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный. 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

«В общей сложности 183 депутатских мандата замещаются. Эти территории охватывают более 1 миллиона избирателей. Будет задействовано 634 участковых избирательных комиссии», - сказал Березкин.

Он отметил, что кампания прошла несколько стадий - выдвижения, регистрации, споров сторон.

«Для участия в выборах 13 сентября зарегистрировано 672 кандидата. 55 - в порядке самовыдвижения, 617 - от политических партий. <...> Политические партии практически в полном составе прошли регистрацию успешно», - отметил Березкин.

По его словам, в ряде случаев были отказы в регистрации. В удовлетворении 69 исков было отказано, семь были удовлетворены, и кандидаты были зарегистрированы.