РИАМО - 3 сен. Каждое 3 сентября песня Михаила Шуфутинского про «костры рябин» вызывает волну шуток в Рунете, однако в этот раз пользователи соцсетей раскритиковали поток традиционных мемов.
Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Композиция стала визитной карточкой шансонье и обрела колоссальную популярность. Песня настолько полюбилась россиянам, что мемы с ней стали ежегодной традицией в интернете.
«Шутки про Шуфутинов день очень радуют, шутите, не стесняйтесь, пожалуйста», – иронично написал пользователь Twitter Jacky Melnikov.
Некоторые пользователи отметили, что тема с «кострами рябин» и «переворачиванием календаря» стала слишком заезженной.
«Ну, надежда конечно была, но слабая, что новые мемы с Шуфой будете постить... Но все стабильно в этом дурдоме», – написала Reebовская.
Ну надежда конечно была, но слабая, что вы новые мемы с Шуфой будете постить...но всё стабильно в этом дурдоме 🤷 pic.twitter.com/eDKmENnTza— Reebовская🐠 (@Klyaksovna) September 3, 2020
Кто-то остался недоволен тем, что песню Шуфутинского включали на улице на полную громкость.
«Не успела проснуться и открыть интернеты, чтобы читать мемы про то самое сентября, как кто-то на улице включил в колонках оригинал мема. Доброе утро, 3 сентября, 16-й этаж», – рассказала Юлия Володина.
Федеральные каналы также регулярно вспоминают про «Третье сентября», что не очень нравится зрителям.
«На «России 1» Шуфутинский поет про 3 сентября, пранк вышел из-под контроля. Мемы на весь экран показывают», – отметил @Flying_Drew.
ля, на россии-1 шуфутинский поет про 3 сентября, пранк вышел из-под контроля— ист коуст (@Flying_Drew) September 3, 2020
«Ненавижу слово «дратути» и шутки про 3 сентября», – добавила @tanyatyzaya.
Ненавижу слово "дратути" и шутки про 3-е сентября.— Tanya (@tanyatyzaya) September 3, 2020
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что защитит пользователей от шуток и мемов про 3 сентября – все подобные записи в ленте новостей будут отмечены специальным предупреждением. Также в соцсети появился хэштег #не3сентября, который пользователи могут добавить к записям, не связанным со знаменитой песней.
Кроме того, в конце августа на портале Change.org появилась петиция с требованием запретить популярную композицию. Автор петиции заявил, что больше не может выносить «Третье сентября».
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