РИАМО - 3 сен. Каждое 3 сентября песня Михаила Шуфутинского про «костры рябин» вызывает волну шуток в Рунете, однако в этот раз пользователи соцсетей раскритиковали поток традиционных мемов.

Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Композиция стала визитной карточкой шансонье и обрела колоссальную популярность. Песня настолько полюбилась россиянам, что мемы с ней стали ежегодной традицией в интернете.

«Шутки про Шуфутинов день очень радуют, шутите, не стесняйтесь, пожалуйста», – иронично написал пользователь Twitter Jacky Melnikov.

Некоторые пользователи отметили, что тема с «кострами рябин» и «переворачиванием календаря» стала слишком заезженной.

«Ну, надежда конечно была, но слабая, что новые мемы с Шуфой будете постить... Но все стабильно в этом дурдоме», – написала Reebовская.

Ну надежда конечно была, но слабая, что вы новые мемы с Шуфой будете постить...но всё стабильно в этом дурдоме 🤷 pic.twitter.com/eDKmENnTza — Reebовская🐠 (@Klyaksovna) September 3, 2020

Кто-то остался недоволен тем, что песню Шуфутинского включали на улице на полную громкость.

«Не успела проснуться и открыть интернеты, чтобы читать мемы про то самое сентября, как кто-то на улице включил в колонках оригинал мема. Доброе утро, 3 сентября, 16-й этаж», – рассказала Юлия Володина.

Федеральные каналы также регулярно вспоминают про «Третье сентября», что не очень нравится зрителям.

«На «России 1» Шуфутинский поет про 3 сентября, пранк вышел из-под контроля. Мемы на весь экран показывают», – отметил @Flying_Drew.

ля, на россии-1 шуфутинский поет про 3 сентября, пранк вышел из-под контроля — ист коуст (@Flying_Drew) September 3, 2020

«Ненавижу слово «дратути» и шутки про 3 сентября», – добавила @tanyatyzaya.

Ненавижу слово "дратути" и шутки про 3-е сентября. — Tanya (@tanyatyzaya) September 3, 2020

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что защитит пользователей от шуток и мемов про 3 сентября – все подобные записи в ленте новостей будут отмечены специальным предупреждением. Также в соцсети появился хэштег #не3сентября, который пользователи могут добавить к записям, не связанным со знаменитой песней.

Кроме того, в конце августа на портале Change.org появилась петиция с требованием запретить популярную композицию. Автор петиции заявил, что больше не может выносить «Третье сентября».