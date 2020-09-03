РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Заслуженный артист России, телеведущий, сценарист, продюсер, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников представил новый фильм «Подольские курсанты» в рамках акции «Диктант Победы» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Акция «Диктант Победы» проходит в Подмосковье, в том числе и Красногорске, в четверг. Крупнейшую площадку в регионе организовали в международном выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«С 4 ноября выходит на экраны фильм «Подольские курсанты», снятый моей студией «Военфильм». Он должен был выйти в мае, к 75-летию Великой Победы. Московская область серьезно помогла в производстве этого фильма. Регион много прилагает усилий для того, чтобы память о Великой Отечественной войне, память предков сохранялась», - сказал Угольников.

Он отметил, что в первый съемочный день на съемочную площадку фильма «Подольские курсанты» приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фильм посвящен подвигу курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года.