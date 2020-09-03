РИАМО - 3 сен. Сыроварня «Молеон» и губинская сыроварня СХП «Наш аграрий» достойно представили городской округ Воскресенск на одном из ярких гастрономических событий этого лета – фестивале «Сыр. Пир. Мир», сыровары округа завоевали серебро и бронзу на конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил в Истре с 27 по 30 августа при поддержке правительства Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье». В этом году крупнейший сырный фестиваль России собрал более 300 участников. Свою продукцию представили фермеры-сыроделы, виноделы, пивовары, а также мастера-ремесленники.

«Ежедневно тысячи человек приезжали, чтобы продегустировать сыр и сопровождающую продукцию, привезенную фермерами со всей страны. Продукция воскресенских сыроваров не осталась без внимания, привлекая на дегустацию натуральных сыров ручной работы большое количество посетителей», – отмечается в материале.

Главный конкурс среди сыроваров состоялся 29 августа. По результатам конкурсного отбора, проведенного компетентным жюри, в состав которого вошли 80 сырных и винных экспертов из России, Франции, Бельгии и Швейцарии, продукция СХП «Наш аграрий» была отмечена серебром в категории «Выдержанные сыры» и бронзой в категории «Козьи твердые сыры».

Всего подмосковные фермеры продали на фестивале более 19 тонн сыра и 30 тонн другой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность данного события для поддержки бизнеса в регионе.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что в рамках мероприятия у фермеров были возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.