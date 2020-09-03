РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Заслуженный артист России, телеведущий, сценарист, продюсер Игорь Угольников принял участие в акции «Диктант Победы» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Акция «Диктант Победы» проходит в Подмосковье, в том числе и Красногорске, в четверг. Крупнейшую площадку в регионе организовали в международном выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«На вопрос - зачем участвовать в «Диктанте Победы», отвечу: нужно не только знать историю своих предков и своей страны, здесь нужны подробности. Перед тем, как прийти на диктант, я попытался ответить на вопросы прошлого года. Считаю себя человеком, осведомленным в истории Великой Отечественной войны. Так вот, из 10 вопросов я смог ответить точно только на 5», - поделился Угольников.

Он добавил, что впервые пишет «Диктант Победы, серьезно готовился, освежал знания с помощью энциклопедии Великой Отечественной войны.

«Мне очень интересно проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Еще интересно посмотреть в лица людей, которые сюда сегодня пришли. А пришло их достаточное количество. Значит, люди неравнодушные, правильные. На это приятно и отрадно смотреть», - подчеркнул Угольников.

Он пояснил, что площадку в Красногорске выбрал не случайно – в горокруге расположена студия «Военфильм», которой Угольников руководит.