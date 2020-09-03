РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 сен. Заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная написала «Диктант Победы» в Мытищах.

В четверг в СОШ №4 городского округа Мытищи состоялся «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории страны. Организаторы диктанта — партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Я первый раз принимаю участие в этом масштабном мероприятии. Вопросы для меня были непростые, что говорит о том, что знания о нашей великой Победе должны постоянно обновляться и развиваться. Мы - все большой регион с одной задачей, и поэтому Мытищи, как часть Московской области, был выбран мною», - сказала Нагорная.

В написании диктанта в школе также приняли участие глава городского округа Виктор Азаров, его заместители, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Думаю на большинство вопросов я ответил правильно, какие-то вопросы я постарался угадать. Очень правильное мероприятие, патриотическое, оно возвращает нас к исторической памяти, к тем славным минутам великой истории нашей страны», - сказал Чаплин.