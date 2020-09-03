РИАМО – 3 сен. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», сообщает Федеральное агентство новостей.

В своем обращении президент напомнил, что в годы войны нацисты унесли жизни миллионов невинных людей разных возрастов и профессий.

«Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности», — говорится в телеграмме главы государства.

Президент обратил внимание на то, что всегда нужно понимать, к каким последствиям может привести попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения.

Также Путин призвал хранить историческую правду «о самой жестокой войне XX столетия».​