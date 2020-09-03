РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Рекорд России по наибольшему количеству человек, которые приняли участие в написании «Диктанта Победы», планируют установить в подмосковном Красногорске, сообщила эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.

Акция «Диктант Победы» стартовала в Подмосковье, в том числе и Красногорске, в 14:00 в четверг. Крупнейшую площадку в регионе организовали в международном выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«Рекорд называется: «Наибольшее количество человек, принимавших участие в написании диктанта в России». Заявленное количество участников – 1 тысяча человек. Но похоже, что цифра эта будет больше», - сказала Пронина.

По замыслу организаторов, регионального отделения партии «Единая Россия», диктант в «Крокусе» должны написать 1 418 человек – по количеству дней, которые продолжалась Великая Отечественная война.

По словам Прониной, в России впервые регистрируют рекорд в отношении написания диктанта.

«Имеется в виду любой диктант. Но в описании в Книге рекордов России обязательно будет обозначено, что это «Диктант Победы», - отметила Пронина.

Она добавила, что в России уже зарегистрировано более 2 тысяч рекордов, и эта цифра на сайте постоянно растет.