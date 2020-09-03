РИАМО - 3 сен. За последние сутки в Московской области выявили 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая не выявили в 22 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Бронницах, Власихе, Волоколамском, Орехово-Зуевском и Раменском округах, Дзержинском, Долгопрудном, Егорьевске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Пущине, Черноголовке, Шаховской, Электрогорске, а также в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 11 новых случаев заражения выявили в Красногорске, по 10 – в Одинцовском, Пушкинском и Сергиево-Посадском округах, девять – в Королеве, по восемь инфицированных выявлено в Домодедове и Щелкове, семь заразившихся выявили в Подольске, шесть – в Лобне.

По пять случаев заражения за сутки выявили в Балашихе, Воскресенске, Солнечногорске, Фрязине и Коломенском городском округе. По четыре – в Дмитровском и Можайском округах, Жуковском, Клину, Мытищах, Химках и Шатуре. По три – в Истре, Люберцах, Наро-Фоминском и Рузском округах.

По два случая заражения коронавирусом за сутки выявили в Реутове, Серебряных Прудах, Серпухове и Электростали. По одному случаю инфицирования выявлено в Богородском округе, Дубне, Зарайске, Ивантеевке, Котельниках, Ленинском округе, Павловском Посаде, Протвине, Ступине, Талдомском округе и Чехове.

За весь период в Подмосковье выявили 68,7 тысячи случаев заражения Covid-19. За период пандемии умерли 1204 человека, выздоровел и выписался 52 051 пациент.

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3 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распротсранения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.