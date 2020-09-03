РИАМО - 3 сен. Шестиметровый бронзовый памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели открыли в четверг на территории жилого комплекса «Петровский парк» в Савеловском районе столицы, передает корреспондент РИАМО.

Монумент установлен в центре внутреннего двора ЖК.

«Я очень жду мнение народа. <…> Потому что, если нравится, то я задумал для этого чудного района «российские истории» – 19 скульптур. Если вам и правда нравится, то я безвозмездно подарю их народу», – сказал Церетели во время церемонии открытия памятника.

В церемонии также приняла участие генеральный директор девелоперской компании Татьяна Тихонова.

Открытие скульптурной композиции стало одним из первых мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет масштабно отмечаться в 2022 году.