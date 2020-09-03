РИАМО - 3 сен. На территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Москве у монумента жертвам теракта в Беслане прихожане и волонтеры выпустили в небо 334 белых шара - по одному на каждого погибшего, также там прошла панихида по жертвам этой трагедии, передает корреспондент РИАМО.

1 сентября 2004 года боевики проникли в школу №1 Беслана, где захватили в заложники учеников, их родителей и учителей. В течение трех дней преступники удерживали более 1 тысячи человек. В результате теракта 334 человека, из которых 186 детей, были убиты и свыше 800 ранены.

«Много лет прошло с того страшного дня. Там пострадало очень много детей, их родители, преподаватели, храбрые воины. Это, конечно, не забывается, это останется в наших сердцах. Сегодня мы возлагаем цветы к монументу жертвам Беслана», - сказал заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания - полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания при президенте Российской Федерации Борис Джанаев.

Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев добавил, что трагедия Беслана надолго останется в памяти российского народа.

«Каждый, кто побывает в этой школе, он меняется, у него эта боль остается. Это сгущение боли библейского масштаба. Я думаю, что много поколений пройдет, а эта трагедия будет помниться. Это невозможно забыть», - сказал Фадеев.

Пожелавшие почтить память погибших в результате теракта, возложили цветы к памятнику «В память о жертвах трагедии в Беслане». Рядом на подножие выставили несколько открытых бутылок с водой, которую боевики не давали заложникам в школе.

В завершение церемонии память погибших почтили минутой молчания. В 13:05, в это время в школе прогремел первый взрыв, в небо выпустили белые шары.