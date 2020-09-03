РИАМО - 3 сен. Московская область лидирует по снижению количества погибших на дорогах на протяжении трех лет, сейчас этот показатель составляет 9%, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«На протяжении трех лет Московская область является лидером по снижению количества погибших на дорогах. Каждый год мы снижается примерно на 10%», - сказал Щулепников.

Он добавил, что на сегодняшний день в Московской области снижение количества погибших на дорогах составляет 9% (45 спасенных жизней).