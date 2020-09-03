РИАМО - 3 сен. Территорию усадьбы Шахматово в Солнечногорске и четырех экологических троп рядом с ней планируют превратить в национальный историко-культурный парк, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Он уточнил, что вблизи усадьбы Шахматово существуют экотропы «Дорога к Прекрасной Даме», «По следам древних славян», «С Блоком в Церковном лесу» и «Тропой Блока и Менделеева».

«Совместный проект сотрудников музея (музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока – ред.) и министерства экологии и природопользования Подмосковья направлен на то, чтобы соединить их (экотропы - ред.) и превратить заповедник в национальный историко-культурный парк», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее экотропы связали усадьбы Боблово, Шахматово и музейный комплекс усадьбы капитана Тараканова.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока (усадьба Шахматово) находится в 22 километрах от Солнечногорска. Его создали в 1981 году. Он включает в себя территорию усадьбы Шахматово и села Тараканово, где в церкви Михаила Архангела Александр Блок венчался с Любовью Менделеевой.​

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