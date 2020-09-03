РИАМО - 3 сен. Сельхозпроизводители Подмосковья провели деловую встречу с представителями крупнейшей торговой сети «Магнит» в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Встреча прошла по вопросу установления контактов для оперативного решения возникающих проблем.

«Основная тема встречи – обсуждение действующего агроконтракта и расширение ассортимента на полке продуктов переработки, в частности, поставки вареных целых и резаных овощей, салатных смесей. Так же обсуждались вопросы расширения допусков к приемке готовой продукции, сокращение простоев», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В рамках мероприятия представители «Магнита» посетили поля агрохолдинга, ознакомились с технологией сбора урожая картофеля, капусты, моркови, свеклы и салатов, а также побывали на производстве готовой продукции.