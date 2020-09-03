РИАМО - 3 сен. У «Кинопаркинга» скоро появятся свои авторские духи, выбрать аромат могут сами москвичи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В голосовании участвуют пять ароматов. Каждый из них получил свое забавное название.

Первый из них называется «Утомленное солнце». Он содержит запах нагретой на солнце хлопковой футболки, и крема от загара, а также нотки ванили и лета.

Второй аромат назвали «Дети кукурузы». Это аромат соленого попкорна, который ешь из одного ведра с тем, кого любишь. Третий аромат называется «Гладкий койот», содержащий газированный запах, похожий на шипучие пузырьки «Кока-колы».

Четвертый аромат получил название «Воображаемая любовь», а запах его получился легким и нежным с ароматом поздней весны и расцветающей сирени.

Пятый аромат нарекли «Свитер Багрова». Это теплый и укутывающий запах свитера, который согреет в холодный ноябрь.