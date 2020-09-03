РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Жители Подольска с 11 сентября смогут выбрать лучшего участкового округа в рамках муниципального этапа конкурса «Народный участковый», сообщается на сайте администрации округа.

В период с 11 по 20 сентября 2020 года в МВД России будет проведен первый этап Всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». Данная акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

«Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме онлайн на сайтах МВД России. В нем могут принять участие все желающие. На сайте УМВД России по городскому округу Подольск с 11 сентября можно будет отдать свой голос за кандидата, который по мнению жителей достоин представлять УМВД России по городскому округу Подольск на областном этапе конкурса», - говорится в сообщении.

На следующей неделе на страницах в социальных сетях можно будет более подробно ознакомиться с участковыми уполномоченными полиции, участвующими в конкурсе.