РИАМО - 3 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорогам, построенным в Троицком и Новомосковском административных округах: «Марьино – Саларьево» и выезд из Коммунарки на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Всего в этом году в столице построят больше 90 километров дорог.

«Сегодня открываем две важные магистрали в новой Москве. Во-первых, это дорога «Марьино – Саларьево», являющаяся дублером Калужского и Киевского шоссе. И, во-вторых, для жителей Коммунарки и поселка Газопровод мы построили прямой выезд на МКАД, минуя Калужское шоссе», – отметил Собянин.

Новая дорога «Марьино-Саларьево» построена параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она тянется от улицы Адмирала Корнилова (в районе Хованского центрального кладбища) до трассы «М3-Середнево-Марьино-Десна» и фактически является дублером двух крупнейших магистралей новых территорий.

Теперь благодаря новой дороге транспортная доступность станет лучше для жителей Московского, Мамырей, Саларьева, Николо-Хованского, деревни Зименки, Пушкина, Марьина, поселков Валуево и Филимонки. Также будет обеспечен комфортный подвоз жителей к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг». Строительство этой дороги началось в конце 2017 года. Ее протяженность составляет 13,6 километра.

Также порядка трех лет строили дороги от поселка Коммунарка до МКАД с транспортной развязкой на 40 километров. Теперь с помощью новой дороги жители Коммунарки и Газопровода смогут напрямую выезжать на МКАД. Таким образом, снизится транспортная загруженность головного участка Калужского шоссе и на существующую развязку с МКАД.

Новый шестиполосный Проектируемый проезд №7051 проходит параллельно Калужскому шоссе от поселка Коммунарка вдоль СНТ «Дубки», «Энергия», «Полянка» и выходит на МКАД в районе ТЦ «Мега», по сути являясь дублером Калужского шоссе.