РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 сен. В Домодедове за сутки выявили еще восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 115 случаев заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 163 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 204 человека. Выздоровели и выписались 52 051 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 2 115», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распротсранения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.