РИАМО - 3 сен. Около 11,5 тысяч покрышек с логотипом предприятия поступит в «Мострансавто», первая партия шин уже передана во все 12 филиалов для комплектации транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Организация заключила годовой договор с компанией-производителем на изготовление и поставку шин в трех типоразмерах.

«От качества шин зависит стабильная работа автобусов, безопасность и комфорт пассажиров во время движения. В этом году дорожный комплекс Подмосковья также забрендирует покрышки спецтехники, которая обслуживает региональные дороги. Брендирование шин объединит элементы дорожно-транспортного комплекса в единую систему», – говорится в сообщении.

Шины «Мострансавто» предназначены для линейных автобусов ЛиАЗ, ГолАЗ и других – изделия подойдут для транспортных средств большого и среднего классов, которые составляют более 70% линейного автопарка предприятия.

Всесезонные шины с универсальным рисунком протектора устойчивы к проколам и порезам и адаптированы для эксплуатации на разных типах дорог. Покрышки будут поступать партиями на центральный склад предприятия в Ногинске, откуда по мере необходимости их передадут в филиалы.

В «Мострансавто» подчеркнули, что нанесение логотипа на изделия не потребовало дополнительных финансовых вложений. Кроме того, перевозчик регулярно сдает шины на утилизацию и последующую переработку. Более 570 тонн изношенных автобусных шин уже сдали в утиль с начала текущего года.

Ранее в предприятии заявили, что более 700 устаревших автобусов «Мострансавто» отправят на утилизацию. Компания уже передала в утиль автобусы общим весом свыше 4,2 тысячи тонн.

«Мострансавто» осуществляет перевозки жителей Подмосковья и Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. В 32 филиалах на сегодня работают около 16 тысяч человек. Предприятие обслуживает более 1,2 тысячи различных маршрутов, свыше 4 тысяч автобусов каждый день курсируют по маршрутам.