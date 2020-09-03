РИАМО - 3 сен. Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что такое дежавю, а также назвал ситуации, когда данный феномен может стать проявлением интуиции.

«Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, синхронизируются с настоящим. <…> Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение», – сказал Ключников в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что иногда дежавю может стать проявлением интуиции.

«Важно понять, что из этого дежавю можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или наоборот ‒ это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы», – отметил Ключников.

По его словам, интуиция в зависимости от события или поощряет человека сделать то, что он задумал, или предупреждает против людей и каких-то решений.