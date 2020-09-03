РИАМО - 3 сен. Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что такое дежавю, а также назвал ситуации, когда данный феномен может стать проявлением интуиции.
«Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, синхронизируются с настоящим. <…> Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение», – сказал Ключников в интервью радио Sputnik.
Он подчеркнул, что иногда дежавю может стать проявлением интуиции.
По его словам, интуиция в зависимости от события или поощряет человека сделать то, что он задумал, или предупреждает против людей и каких-то решений.
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