РИАМО - 3 сен. Станция московского метро «Выхино» возглавила список самых уродливых и неуютных станций метро в России, сообщается на сайте сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

К такому выводу удалось прийти после опроса, проведенного среди пользователей социальных сетей.

«Для половины россиян самой неудобной, некрасивой станцией метро является «Выхино» в Москве. Другие туристы (16,94%) считают, что некомфортно ездить на станции «Козья Слобода» в Казани. «Бронзу» получила станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде», - говорится в сообщении.

Столичная станция получила 50% голосов. Также в семерку неуютных станций вошли «Девяткино» в Санкт-Петербурге, «Победа» в Самаре, «Маршала Покрышкина» в Новосибирске и «Уральская» в Екатеринбурге.

Станция метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии находится на юго-востоке столицы.