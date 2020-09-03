РИАМО - 3 сен. Доходы от продажи подержанных вещей через сайты объявлений, например, «Авито» и «Юла», в России облагать налогом не собираются, сообщается на официальном сайте министерства финансов России.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что доход от продажи старых вещей собираются обложить доходом в 13%.

«Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается», – говорится в сообщении.

В Минфине напоминают, что продажа старых вещей в России не облагается налогом. Такая процедура не предусмотрена налоговым кодексом. Россияне не должны платить налоги, если владеют имуществом больше трех лет.

Также в ведомстве подчеркнули, что доход от подержанных вещей, как правило, меньше, чем стоимость новой вещи. Еще Налоговым кодексом предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.​