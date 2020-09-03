РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Строительство новой школы запланировано в поселке Красково городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время в поселке наблюдается острый дефицит мест в образовательных учреждениях: во вторую смену там учатся 958 ребят. Строительство новой школы​ позволит исправить сложившуюся ситуацию. Ее​ смогут посещать ребята из близлежащих микрорайонов и ЖК «НовоКрасково», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что по результатам прошедших общественных обсуждений, подавляющее большинство жителей высказалось за строительство школы.

Учебное заведение планируется построить на землях населенных пунктов. Однако размеры земельного участка не позволяют разместить на нем спортивную рекреационную зону, примыкающую к учреждению. Спортивное ядро планируется расположить на небольшой части земельного участка лесного фонда. Учитывая высокую плотность застройки поселка, иные свободные территории в его границах отсутствуют. Рекреация будет доступна для всех жителей Краскова​ и близлежащих районов.

Возведение объекта будет осуществлено за счет инвестора-застройщика ООО «ЖСИ Проект».