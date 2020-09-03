РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Из собственности правительства Московской области передали в собственность Люберец земельный участок для многодетных семей, по этому вопросу 2 сентября в администрации городского округа прошло дистанционное заседание совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Были рассмотрены вопросы муниципального имущества, налогов, государственных и муниципальных услуг и другие. Первым выступил заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров и вынес на рассмотрение совета депутатов ряд вопросов о перечне имущества, предлагаемого к передаче из собственности городского округа Люберцы в собственность Московской области и Российской Федерации, о порядке отчуждения недвижимости и предоставлении аренды, о налогах на имущество и мерах поддержки предпринимателей за размещение и эксплуатацию аттракционов.

«По его докладу советом депутатов было принято решение о приеме в муниципальную собственность из собственности правительства Московской области земельного участка для обеспечения многодетных семей городского округа Люберцы площадью 33 гектара», - говорится в сообщении.

Далее с темой внесения изменений в правила землепользования и застройки части территории городского округа выступил начальник управления архитектуры администрации Юрий Пантелеев.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки подготовлен на основании заявления правообладателя земельного участка, поступившего в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в рамках государственной услуги. Он рассмотрен на общественных обсуждениях и одобрен Градостроительным советом Московской области.

Проект предусматривает выделение специализированной общественно-деловой зоны, специализированной коммунальной зоны градостроительными регламентами, в том числе предусмотрен вид разрешенного использования – «Автомобильная промышленность», установленный в целях размещения предприятия по комплектованию подразделений МЧС России и министерства обороны РФ современной пожарной и аварийно-спасательной техникой.

Также предусмотрено изменение границ производственной зоны в целях расширения существующего предприятия ООО «Кондитерское предприятие «Полет». Ознакомиться с изменениями можно на сайте люберцы.рф во вкладке «Строительство и архитектура».