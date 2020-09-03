РИАМО - 3 сен. В Московской области за минувшие сутки выявили 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 68,7 тысячи случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по Covid-19.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 68,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел и выписался 52 051 человек», - говорится в сообщении.
За сутки в регионе скончались шесть человек с коронавирусом, общее число жертв пандемии достигло 1204 человек.
В России за прошедшие сутки зафиксировали 4995 новых случаев заражения Covid-19. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 009 995 случаев заболевания.
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Текстовая трансляция
3 СЕНТЯБРЯ
- Свежая карта распротсранения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.
- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.
- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.
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