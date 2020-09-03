РИАМО - 3 сен. В четверг в избирательных комиссиях Московской области начался прием заявлений на голосование на дому, сообщается на сайте вестника избирательной комиссии Подмосковья.

Граждане, которые не смогут прийти на избирательный участок, могут проголосовать у себя дома.

«Для этого необходимо подать заявление до 14:00 13 сентября», – говорится в сообщении.

Выездное голосование проведут, соблюдая все рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением Covid-19. Члены выездных комиссий будут оборудованы необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В регионе в Единый день голосования, 13 сентября, проведут 18 кампаний по выборам в советы депутатов городских округов. Из них семь — основные выборы и 11 — дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов — 183.

В Подмосковье напечатали свыше 1 миллиона избирательных бюллетеней для проведения выборов.