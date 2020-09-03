РИАМО - 3 сен. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано для детского сада, расположенного в микрорайоне Подрезково Химок, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новый детский сад рассчитан на 125 воспитанников.

«В двухэтажном здании предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения», - говорится в сообщении.

Вокруг дошкольного образовательного учреждения установлены теневые навесы, построены детские и спортивные комплексы, на прилегающей территории провели озеленение.

Строительство этого детсада велось в рамках нацпроекта «Демография».