РИАМО - 3 сен. Новый спорткомплекс будет введен в эксплуатацию в 2020 году по адресу улица Барышиха, 35 в Северо-западном округе Москвы, его оснастят первым для столицы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Кроме биатлонного тира в трехэтажном здании будет размещен универсальный спортзал для занятий волейболом, гандболом, бадминтоном, мини-футболом и другими командными видами спорта, а также административно-бытовая часть.

«Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование, и многими другими. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты» - заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

К нынешнему моменту закончены фасадные и кровельные работы, выполняются пусконаладочные работы и внутренняя отделка помещений, завершается благоустройство территории. Началась поставка и монтаж оборудования. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в комплексе установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели.