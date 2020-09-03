РИАМО - 3 сен. В Подмосковье организовали более 1 тысячи площадок для написания «Диктанта Победы», в этом мероприятии важны не результаты участников, а их желание узнать больше о Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня по всей России и десятках других стран пройдет «Диктант Победы». Это мероприятие особенно знаменательно для нашей страны в год 75-летия Великой Победы», - написал Воробьев в Instagram.

Он отметил, что в Московской области свыше 1 тысячи площадок, где каждый желающий может написать «Диктант Победы».

«И здесь не будут важны баллы и результаты, здесь важно стремление больше узнать о той ужасной войне», - подчеркнул губернатор.

По словам Воробьева, память о великих подвигах советских солдат и офицеров не должна быть забыта.

«Наши родственники, наши предки прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина, сражались в партизанских отрядах, работали на заводах. И верили, что как бы тяжело ни было, победа все равно будет за нами. «Диктант Победы» об этом: об эмоциях, чувствах и памяти», - резюмировал Воробьев.

В этом году участникам «Диктанта Победы» предстоит ответить на 25 вопросов. Пять из них связаны с территориальной спецификой. В Подмосковье основные площадки проведения испытания расположены в общеобразовательных школах, около 40 площадок разместили в музеях, библиотеках и выставочных залах.