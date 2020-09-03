РИАМО - 3 сен. Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, повлекшее гибель курьера Сергея Захарова, сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с <…> ограничением свободы на три года», – заявила гособвинитель.

Прокурор потребовала почти максимальный срок по вменяемой актеру статье, потому что он отказался признавать вину при полностью изобличающих обстоятельствах.

Также обвинение просит суд удовлетворить гражданский иск старшего сына Сергея Захарова Виталия на сумму 500 тысяч рублей.

В начале июня джип Grand Cherokee под управлением Ефремова врезался в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Свою вину артист долгое время не признавал, но на заседании в четверг заявил, что признает себя виновным.​