РИАМО - 3 сен. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенационального союза индустрии Гостеприимства (ОСИГ) считают, что до конца 2020 года границы Евросоюза для россиян будут открыты, а полное восстановление туризма в Европу произойдет ближе к весне 2021 года, пишет в четверг газета «Известия».

«Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в первом квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в четвертом квартале этого года», — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По его мнению, сначала границы откроются только для некоторых категорий жителей России: для тех, кто учится за рубежом, работает, лечится, для родственников граждан ЕС.

Положительным примером открытия границ можно назвать Турцию, ведь открытие границ со страной не вызвало новой волны случаев коронавируса, уточнил Горин. Все это благодаря строгому соблюдению правил.

«Полное открытие Евросоюза для российских туристов мы ожидаем не раньше марта. Однако это необходимо делать поступательно и осторожно, ведь в некоторых странах снова растет число пациентов с коронавирусом», — отметил исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Существует мнение, что вакцинация против коронавируса ускорит открытие границ, но Волков считает, что инфекция до конца не изучена и предсказывать что-либо достаточно сложно.

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