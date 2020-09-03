РИАМО - 3 сен. Московские следователи прекратили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Современные системы строительства» по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Как полагает следствие, с мая по август прошлого года генеральный директор компании полностью не выплатил двоим из сотрудников заработную плату.

«В результате указанных действий у ООО «Современные системы строительства» образовалась задолженность по заработной плате свыше двух месяцев, которая составляет не менее 312 026 рублей», – уточняется в сообщении.

В результате спланированной работы следователей по восстановлению нарушенных трудовых прав руководством данной организации были приняты меры к полному погашению долга перед сотрудниками.

Следствие ходатайствовало перед судом о прекращении уголовного дела, а также уголовного преследования в отношении генерального директора и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено в суд.