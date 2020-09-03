РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Сотрудники Государственной жилищной инспекции Подмосковья проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске 7 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«7 сентября на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан», - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления Московской области Государственной жилищной инспекции Московской области.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.