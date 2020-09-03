РИАМО - 3 сен. Викторина, посвященная истории подмосковного Реутова, стартует в День города, 12 сентября, на просторах интернета, принять участие в ней сможет любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Доступ к ссылке в Google для выполнения заданий викторины, посвященной истории Реутова, появится 12 сентября - в дату празднования Дня города. Ответы будут приниматься до 7 октября. К этой же дате планируется определить победителей и призеров. Все участники получат электронный сертификат. Победителей наградят дипломами и памятными призами в городском музее», - говорится в сообщении.

Идея провести историческую игру в юбилейный День города родилась благодаря примеру викторины «Парад Победы», вопросы которой разработала учитель истории школы №7 Галина Шевцова. Ее поддержали областной центр дополнительного образования и патриотического воспитания, а также Межрегиональная благотворительная общественная организация «СоСеДИ», и началась работа.

Объединение краеведов и сотрудники музея собирали интересную информацию об истории города, затем педагоги структурировали собранные факты, фотографии и составили интересные вопросы. Задания готовили почти два месяца.

Как рассказала председатель реутовского объединения краеведов и руководитель школьного музея Наталья Малынова, уже несколько лет подряд школа №6, краеведы и городской музей готовили масштабные квесты ко Дню города для старшеклассников. Это стало традицией. И сами участники отмечают, что такие исторические игры нужны, интересны и важны для молодежи.

«Большую помощь в сборе уникальной и подробной информации об истории Реутова оказала Елена Соенкова, которая подготовила целую серию презентаций «Реутов вчера и сегодня в лицах и улицах» об известных земляках и памятных местах города», - отметила Малынова.

Для участия в конкурсе необходимо пройти по ссылке, указать почту для обратной связи и получения наградного сертификата и ответить на вопросы викторины в формате онлайн. Конкурс пройдет при поддержке управления образования администрации Реутова и городской газеты «Реут».