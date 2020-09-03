РИАМО - 3 сен. Московская ночная велогонка пройдет 5 сентября, из-за этого будут полностью перекрыты пять участков столичных дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первый перекрываемый участок будет включать в себя Фрунзенскую набережную, Пречистенскую набережную, Соймоновский проезд, улицу Остоженку, Новокрымский проезд, Кремлевскую набережную, а также Москворецкую набережную. На данном участке движение будет полностью перекрыто 5 сентября с 18:40 до 23:30.

На втором участке движение перекроют 5 сентября с 19:20 до 23:10, проехать в это время не получится по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической набережным; набережной Академика Туполева; Лефортовской набережной; улице Госпитальной; а также Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным.

Третьим перекрытым участком будут Новодевичья и Саввинская набережные, а также улица Лужники. Здесь не получится проехать 5 сентября с 18:40 до 23:59.

На четвертом участке движение будет перекрыто 5 сентября с 19:20 до 23:59, проезд будет невозможен по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

Последний перекрываемый участок будет включать в себя Лужнецкую набережную от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. Здесь нельзя будет проехать с шести часов утра 5 сентября до 00:30 6 сентября.

На указанных выше полностью перекрываемых участках нельзя будет припарковаться с 12:00 4 сентября до окончания велогонки.